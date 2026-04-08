Дмитриев назвал итоги кризиса в Иране для Европы

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что иранский кризис демонстрирует колоссальную слабость НАТО, Евросоюза и Великобритании, а также глубокий разрыв в их отношениях с США.
«Иранский кризис демонстрирует колоссальную слабость и стратегические уязвимости НАТО, Великобритании, ЕС и глубокий разрыв (в их отношениях — ред.) с США», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.