Китай в последнюю минуту помог договориться о перемирии между США и Ираном

Китайские власти напрямую связались с представителями Ирана и в последнюю минуту убедили Тегеран согласиться на временное прекращение огня с США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Источник: Life.ru

По данным источника, китайские дипломаты держали связь с иранским руководством. Они активно содействовали установлению перемирия. Пекин сначала пробовал действовать через посредников. В этом списке оказались Исламабад, Анкара и Каир.

Как указывает The New York Times, союзник Тегерана призвал проявить гибкость и разрядить напряжённость. Немалую роль также сыграло включение Пакистана. По данным издания, прекращение огня иранской стороной одобрил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Ранее Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН. Документ касался ситуации в Ормузском проливе. В поддержку текста выступили 11 государств — ещё две страны воздержались при голосовании. Проект резолюции предусматривал призыв к государствам координировать оборонительные действия «соразмерно обстоятельствам» для обеспечения безопасного прохода судов.

