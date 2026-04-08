Китай в последнюю минуту помог договориться о перемирии между США и Ираном

По данным источника, китайские дипломаты держали связь с иранским руководством. Они активно содействовали установлению перемирия. Пекин сначала пробовал действовать через посредников. В этом списке оказались Исламабад, Анкара и Каир.
Как указывает The New York Times, союзник Тегерана призвал проявить гибкость и разрядить напряжённость. Немалую роль также сыграло включение Пакистана. По данным издания, прекращение огня иранской стороной одобрил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.
Ранее Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН. Документ касался ситуации в Ормузском проливе. В поддержку текста выступили 11 государств — ещё две страны воздержались при голосовании. Проект резолюции предусматривал призыв к государствам координировать оборонительные действия «соразмерно обстоятельствам» для обеспечения безопасного прохода судов.
