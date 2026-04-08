СНГ без Молдавии: Кишинев сохранит соглашения, но уйдет из политики

Молдавия планирует выйти из Содружества Независимых Государств, сохранив часть действующих соглашений. Об этом 7 апреля заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сообщает РИА Новости.
По его словам, Кишинев рассматривает вариант, при котором будет разорвано политическое участие в объединении, но сохранены практические договоренности. В качестве примера он привел опыт Грузии.
Жарихин отметил, что при выходе из СНГ Тбилиси столкнулся с риском автоматического прекращения договоров с Россией и другими участниками, поскольку многие соглашения оформляются в рамках объединения. В итоге Грузия вышла из политических механизмов, но оставила действующими документы, связанные с визовым режимом, признанием трудового стажа и другими практическими вопросами.
Аналогичный подход, по его оценке, используется и Украиной, которая сохраняет сотрудничество с рядом стран СНГ, несмотря на разрыв отношений с Россией.
Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщал, что Молдавия уже выходит из организации с сохранением 208 соглашений. При этом страна утратит возможность участвовать в закрытых форматах сотрудничества, а ее участие в остальных договоренностях может быть затруднено.
