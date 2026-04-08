СНГ без Молдавии: Кишинев сохранит соглашения, но уйдет из политики

Молдавия планирует выйти из Содружества Независимых Государств, сохранив часть действующих соглашений.

Молдавия планирует выйти из Содружества Независимых Государств, сохранив часть действующих соглашений. Об этом 7 апреля заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сообщает РИА Новости.

По его словам, Кишинев рассматривает вариант, при котором будет разорвано политическое участие в объединении, но сохранены практические договоренности. В качестве примера он привел опыт Грузии.

Жарихин отметил, что при выходе из СНГ Тбилиси столкнулся с риском автоматического прекращения договоров с Россией и другими участниками, поскольку многие соглашения оформляются в рамках объединения. В итоге Грузия вышла из политических механизмов, но оставила действующими документы, связанные с визовым режимом, признанием трудового стажа и другими практическими вопросами.

Аналогичный подход, по его оценке, используется и Украиной, которая сохраняет сотрудничество с рядом стран СНГ, несмотря на разрыв отношений с Россией.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщал, что Молдавия уже выходит из организации с сохранением 208 соглашений. При этом страна утратит возможность участвовать в закрытых форматах сотрудничества, а ее участие в остальных договоренностях может быть затруднено.

Читайте также: Самолеты США выдали за советские: в учебнике Молдавии нашли подмену.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона.
Читать дальше