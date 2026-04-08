Дмитриев: кризис в Иране показал колоссальную слабость ЕС и НАТО

Иранский кризис наглядно демонстрирует колоссальную слабость НАТО и Европейского союза, а также их глубокий разлад с Соединёнными Штатами, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал в социальной сети X.
По словам Дмитриева, текущая ситуация на Ближнем Востоке обнажила серьёзные стратегические уязвимости западных институтов. В первую очередь это касается военно-политических структур Великобритании и других европейских государств.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил The Telegraph, что всерьёз рассматривает возможность выхода Соединённых Штатов из НАТО на фоне отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что жалобы Трампа на НАТО могут быть частью плана по ослаблению блока.