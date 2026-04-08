Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 7 апреля, в своем Telegram-канале высказалась о словах Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что никакие военные цели не смогут оправдать уничтожение гражданской инфраструктуры и страдания населения.
Российский дипломат задала политику серию риторических вопросов, предложив применить его слова максимально широко.
Недавно посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник после удара по школе в Запорожской области заявил, что Украина нарушает международное гуманитарное право, атакуя образовательные учреждения на территории России.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка пострадали шесть человек, из них пятеро — дети. Раненых ребят оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.