Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 7 апреля, в своем Telegram-канале высказалась о словах Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что никакие военные цели не смогут оправдать уничтожение гражданской инфраструктуры и страдания населения.

Российский дипломат задала политику серию риторических вопросов, предложив применить его слова максимально широко.

— Это же не только про США и Иран, да? Это и про Зеленского, который не может, с точки зрения Генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей — мы правильно поняли? И про страдания газаветян тоже? — написала она в публикации.

Недавно посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник после удара по школе в Запорожской области заявил, что Украина нарушает международное гуманитарное право, атакуя образовательные учреждения на территории России.

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка пострадали шесть человек, из них пятеро — дети. Раненых ребят оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше