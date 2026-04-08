Синоптик Позднякова пообещала москвичам ветер с дождём в среду

В среду в Москве ожидаются небольшие осадки в виде дождя и порывистый ветер до 14 м/с, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом эксперт рассказала журналистам РИА Новости.
Согласно прогнозам, температура воздуха в городе останется положительной и составит от +5 °C до +7 °C. При этом днём скорость порывов ветра существенно возрастёт.
Синоптик отметила, что из-за погодных условий на улице будет создаваться ощущение более сильного холода. По её словам, эффективная температура не превысит отметку +3 °C.
«Днём мы всё-таки ожидаем, что осадки будут в виде небольшого дождя. Температура пока остаётся положительной… но днём порывы ветра могут достигать уже 12—14 м/с», — рассказала Позднякова.
Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на юге России вплоть до 12 апреля ожидается тёплая погода.