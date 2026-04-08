Жёсткий ответ Тегерана: Зеленского раскритиковали на фоне спора в ООН

Посольство Ирана в Южной Африке резко отреагировало на заявления Владимира Зеленского о ситуации вокруг Ормузского пролива. В публикации в соцсети дипмиссия призвала не обращать внимания на его слова, назвав его «клоуном».
Ранее Зеленский заявил, что Совет Безопасности ООН не смог продемонстрировать единство по вопросу Ормузского пролива и охарактеризовал власти Ирана как «режим». В ответ в иранской дипмиссии подчеркнули, что подобные оценки считают необоснованными.
Во вторник Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции по Ормузскому проливу. Документ был заблокирован после того, как Россия и Китай воспользовались правом вето. За проект проголосовали 11 стран, ещё две воздержались.
Резолюция предусматривала координацию оборонительных мер для обеспечения безопасности судоходства, включая сопровождение гражданских судов и предотвращение попыток блокирования пролива.
Также в тексте содержались положения о возможных мерах в отношении сторон, препятствующих проходу в Баб-эль-Мандебском проливе, а также требование прекратить атаки на торговые суда и призыв к деэскалации.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддержала документ, поскольку он мог создать опасный прецедент в международном праве и, по его оценке, давал основания для продолжения силовых действий.
Читайте также: Что известно по конфликту США и Ирана к этому часу.