Трамп предрёк Ближнему Востоку золотой век на фоне перемирия с Ираном

Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам политика, государства Ближнего Востока стоят на пороге наступления золотого века. Он подчеркнул, что Тегеран и другие участники международного сообщества устали от постоянных конфликтов и искренне желают стабилизации ситуации.
Трамп выразил уверенность, что в ближайшее время регион ждёт множество позитивных изменений, которые приведут к масштабному экономическому развитию и процветанию.
«Большой день для Мирового мира… Иран может начать процесс восстановления… это может быть золотой век Ближнего Востока!» — говорится в публикации.
Ранее президент Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.
Также политик заявил о близости к заключению окончательного мирного соглашения по Ирану.