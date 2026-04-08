Трамп предрёк Ближнему Востоку золотой век на фоне перемирия с Ираном

Минувший день стал важным для глобального мира, поскольку Иран теперь сможет начать процесс восстановления, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам политика, государства Ближнего Востока стоят на пороге наступления золотого века. Он подчеркнул, что Тегеран и другие участники международного сообщества устали от постоянных конфликтов и искренне желают стабилизации ситуации.

Трамп выразил уверенность, что в ближайшее время регион ждёт множество позитивных изменений, которые приведут к масштабному экономическому развитию и процветанию.

«Большой день для Мирового мира… Иран может начать процесс восстановления… это может быть золотой век Ближнего Востока!» — говорится в публикации.

Ранее президент Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

Также политик заявил о близости к заключению окончательного мирного соглашения по Ирану.

