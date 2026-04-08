Экс-министра тарифной политики Красноярского края отравили в СИЗО

«Ему вменяют в вину получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до 5 июня», — уточнили в пресс-службе.
В надзорном ведомстве уточнили, что сам Ананьев свою причастность к преступлению отрицает.
По данным следствия, инкриминируемые события произошли, когда фигурант занимал кресло министра промышленности, энергетики и ЖКХ края. В августе 2022 года он, как полагает следствие, договорился с руководителем ООО «Сила Сибири» о содействии за 10 миллионов рублей. В обмен на деньги министр должен был обеспечить включение фирмы в список территориальных сетевых организаций и лоббировать иные вопросы.
Первый транш в размере 5 млн рублей, по версии правоохранителей, был передан на парковке у ТК «Авиатор» в Красноярске в ноябре того же года. После этого ведомство действительно издало приказ о включении компании в систему «котловых» тарифов. Однако в прокуратуре отмечают, что механизм компенсации затрат для «Силы Сибири» так и не заработал в полной мере из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми организациями. В апреле 2023-го представитель компании отказался передавать оставшиеся 5 млн, посчитав соглашение неисполненным.
Напомним, Александра Ананьева задержали 6 апреля. Уже на следующий день губернатор Михаил Котюков освободил его от должности министра тарифной политики, которую чиновник занимал с октября 2023 года. До этого, с 2021 по 2023 год, он руководил краевым министерством промышленности, энергетики и ЖКХ. Исполнять обязанности главы ведомства теперь предстоит его заместителю Роману Дубровскому.
