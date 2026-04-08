Медалью Жукова наградили военнослужащего из Хабаровского края

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии младший лейтенант Андрей Скибчик выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции в должности заместителя командира роты по военно-политической работе штурмового подразделения. В зону СВО он отправился в рамках частичной мобилизации и за время службы прошёл путь от рядового до офицера, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий ВВО из Хабаровского края гвардии младший лейтенант Андрей Скибчик награжден медалью Жукова», — говорится в сообщении.
Андрей с первых дней стремился поднять боевой дух подразделения, помогал с наградами и решением различных проблем. В ходе одного из штурмов он эвакуировал раненого товарища, благодаря чему спас ему жизнь.
В дальнейшем при выполнении боевой задачи в районе одного из населенных пунктов гвардии младший лейтенант Скибчик, несмотря на постоянные обстрелы и риск для жизни, организовывал и проводил эвакуацию раненых. За один раз он вывозил на мотоцикле через простреливаемую деревню до семи раненых боевых товарищей. После боя он лично следил за самочувствием пострадавших, делал перевязки и организовывал их отправку в госпиталь.
За мужество и героизм, проявленные в бою, Андрей Скибчик награждён медалью Журова. Сослуживцы отмечают, что он не ищет славы и признания, а просто делает свою работу, заботясь о вверенном личном составе. Родные и близкие гордятся им и ждут возвращения с Победой.