Трамп объяснил решение о прекращении огня

Он отметил, что все военные задачи США уже «перевыполнены», и страна далеко продвинулась к окончательному миру с Ираном и на Ближнем Востоке.
По его словам, полученное от Тегерана предложение из 10 пунктов — приемлемая основа для переговоров, а двухнедельный срок нужен для окончательного согласования. «Для меня большая честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению», — заключил Трамп.
Президент добавил, что пришел к такому решению после бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск Асимом Муниром.
О режиме прекращения огня, в свою очередь, объявил и Иран. Иранская сторона также заявила, что США согласились со всем 10 пунктами их требований. Тегеран добавил, что возобновит безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель в координации с требованиями иранской стороны. «Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и при малейшей ошибке со стороны врага, он встретится с полной силой», — говорится в заявлении.
