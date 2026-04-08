Трамп объяснил решение о прекращении огня

Иран пообещал США полностью открыть Ормузский пролив, поэтому Вашингтон согласился на перемирие, объяснил Трамп. Он добавил, что США практически перевыполнили свои военные цели.

Источник: РБК

США согласились на перемирие, поскольку Иран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива, написал президент США Дональд Трам в Truth Social.

Он отметил, что все военные задачи США уже «перевыполнены», и страна далеко продвинулась к окончательному миру с Ираном и на Ближнем Востоке.

По его словам, полученное от Тегерана предложение из 10 пунктов — приемлемая основа для переговоров, а двухнедельный срок нужен для окончательного согласования. «Для меня большая честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению», — заключил Трамп.

Президент добавил, что пришел к такому решению после бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск Асимом Муниром.

О режиме прекращения огня, в свою очередь, объявил и Иран. Иранская сторона также заявила, что США согласились со всем 10 пунктами их требований. Тегеран добавил, что возобновит безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель в координации с требованиями иранской стороны. «Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и при малейшей ошибке со стороны врага, он встретится с полной силой», — говорится в заявлении.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше