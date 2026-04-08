Съезд вернул генсека: как Брежнев закрепил власть после Хрущева

XXIII съезд КПСС в апреле 1966 года восстановил должность генерального секретаря и закрепил политическое лидерство Леонида Брежнева. Это решение было принято по инициативе делегатов съезда, сообщил ряд исторических источников.

С предложением вернуть пост генсека выступил первый секретарь Московского горкома Николай Егорычев. Он обосновал инициативу необходимостью вернуться к ленинской партийной модели. Идею поддержали представители союзных республик, после чего изменения внесли в устав партии, пишет «Лента.ру».

На Пленуме ЦК КПСС Брежнев был избран генеральным секретарем. Одновременно сформировали Политбюро, куда вошли как его сторонники, так и представители других групп внутри партийного руководства.

Съезд стал первым после смещения Никиты Хрущева в 1964 году. При этом его имя в докладе Брежнева не упоминалось. Основной акцент сделали на стабильности курса и принятии директив нового пятилетнего плана.

На внешнеполитическом уровне съезд зафиксировал разрыв между КПСС и Коммунистической партией Китая. Китайская делегация в Москву не прибыла.

Внутрипартийная дискуссия к этому моменту была ограничена. Основные решения принимались без открытых споров, а курс на пересмотр последствий культа личности фактически не обсуждался.

После съезда Брежнев начал последовательно усиливать свои позиции. Он продвигал на ключевые посты лояльных ему руководителей, формируя устойчивую систему управления.

В последующие годы внутри руководства сохранялась борьба за влияние. Однако Брежнев действовал постепенно и избегал резких кадровых решений, что позволило ему удержать контроль над партией.

К началу 1970-х годов его позиции в руководстве стали доминирующими. Брежнев продолжал укреплять влияние, перераспределяя полномочия и снижая роль оппонентов.

Леонид Брежнев возглавлял СССР до своей смерти в 1982 году. Его период руководства стал одним из самых продолжительных в истории страны.

Читайте также: Как первый президент СССР Михаил Горбачев пришел к власти.