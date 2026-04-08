Освобождённая из колл-центра в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Россиянка Ольга П., освобождённая из мошеннического колл-центра в Мьянме, вылетела из Бангкока в Москву.
Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне пострадавшую благополучно передали российским дипломатам на пограничном контрольно-пропускном пункте между Таиландом и Мьянмой.
Самолёт с девушкой вылетел из Бангкока в 06:15 мск. При этом перед посадкой на рейс россиянка отказалась отвечать на любые вопросы представителей прессы о подробностях своего нахождения в организации.
В начале февраля стало известно о ещё одной освобождённой из мошеннического кол-центра Мьянмы россиянке.
В конце прошлого года в МИД России заявили, что российские дипломаты делают всё возможное для возвращения россиян, похищенных для работы в мошеннических кол-центрах Мьянмы.
Посольство России сообщало, что в Мьянме похищены трое россиян, предположительно, для работы в мошеннических кол-центрах.
Организаторы мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, заманивают граждан многих стран, в том числе россиян, обещая им карьеру моделей или рекламных агентов в королевстве.