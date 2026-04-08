Иран и США заключили перемирие на две недели. Что о нем известно

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Ирану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня по Ирану. В соцсети Truth Social президент США написал, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Трамп добавил, что США получили от Ирана десять его требований, которые, по словам республиканца, могут лечь в основу мирной сделки.
Своей согласие на прекращение огня подтвердил и Высший совет национальной безопасности Ирана, заявление совета опубликовал глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Совет безопасности подчеркнул, что Иран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США. Тегеран также заявил, что США согласились со всеми десятью пунктами требований.
Среди этих требований:
обязательство о ненападении;
сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;
согласие на обогащение урана;
отмена всех первичных санкций;
отмена всех вторичных санкций;
прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
выплата компенсации Ирану;
вывод американских боевых сил из региона;
прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, изначально предложивший идею о двухнедельном перемирии, написал в Х, что режим прекращения огня вступает в силу «немедленно». «Я тепло приветствую этот мудрый жест и выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран», — написал он. Премьер добавил, что переговоры Ирана и США состоятся 10 апреля в столице Пакистана — Исламабаде. Эти же дату и место назвал Тегеран.
МИД Ирака заявил, что приветствует перемирие и надеется, что оно приведет к деэскалации и укреплению стабильности в регионе, передает Al Jazeera. СNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Израиль также согласился на перемирие, однако пошел на него неохотно, поскольку у него остались незавершенные военные цели в Иране.
На фоне объявления перемирия мировые цены на нефть резко упали. Если в течение дня 7 апреля цены на Brent колебались между отметками $107−110 за баррель, то после полуночи они начали резко снижаться и достигли около $93 за баррель. The New York Times писала, что нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 9% — примерно до $102 за баррель.
