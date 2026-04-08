Иран и США заключили перемирие на две недели. Что о нем известно

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Ирану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня по Ирану. В соцсети Truth Social президент США написал, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Трамп добавил, что США получили от Ирана десять его требований, которые, по словам республиканца, могут лечь в основу мирной сделки.