Премьер Пакистана заявил, что прекращение огня начинается «немедленно»

«Я тепло приветствую этот мудрый жест и выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран, а также приглашаю их делегации в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года, для дальнейших переговоров с целью заключения окончательного соглашения об урегулировании всех споров», — написал он.
Чиновник США заявил The New York Times, что американские военные удары по Ирану прекратились в соответствии с двухнедельным соглашением о прекращении огня.
За несколько часов до истечения ультиматума Ирану Дональд Трамп объявил, что Вашингтон пошел на двухнедельное перемирие. В соцсети Truth Social он пояснил, что согласился на паузу в боевых действиях по просьбе пакистанских властей и при условии полного открытия Тегераном Ормузского пролива. Американский лидер также сообщил, что получил от иранской стороны десять требований, которые могут стать базой для мирного соглашения.
Свою готовность к прекращению огня подтвердил и Высший совет нацбезопасности Ирана (его заявление обнародовал глава МИД Аббас Арагчи). В совете подчеркнули, что страна по-прежнему «держит палец на курке» и готова дать отпор агрессии США. При этом в Тегеране заявили, что американцы приняли все десять пунктов их требований.
Изначально идею о двухнедельном прекращении огня предложил премьер-министр Пакистана. «Мы также настоятельно призываем все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду в течение двух недель, чтобы позволить добиться дипломатией окончательного завершения войны», — написал Шариф.
