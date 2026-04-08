Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Пакистана заявил, что прекращение огня начинается «немедленно»

Шариф назвал согласие на прекращение огня с обеих сторон «мудрым жестом» и напомнил, что ждет делегации из обеих стран в Исламабаде 10 апреля в рамках переговоров.

Источник: РБК

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф после соглашения сторон в Х написал, что прекращение огня между Ираном и США начнется «немедленно».

«Я тепло приветствую этот мудрый жест и выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран, а также приглашаю их делегации в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года, для дальнейших переговоров с целью заключения окончательного соглашения об урегулировании всех споров», — написал он.

Чиновник США заявил The New York Times, что американские военные удары по Ирану прекратились в соответствии с двухнедельным соглашением о прекращении огня.

За несколько часов до истечения ультиматума Ирану Дональд Трамп объявил, что Вашингтон пошел на двухнедельное перемирие. В соцсети Truth Social он пояснил, что согласился на паузу в боевых действиях по просьбе пакистанских властей и при условии полного открытия Тегераном Ормузского пролива. Американский лидер также сообщил, что получил от иранской стороны десять требований, которые могут стать базой для мирного соглашения.

Свою готовность к прекращению огня подтвердил и Высший совет нацбезопасности Ирана (его заявление обнародовал глава МИД Аббас Арагчи). В совете подчеркнули, что страна по-прежнему «держит палец на курке» и готова дать отпор агрессии США. При этом в Тегеране заявили, что американцы приняли все десять пунктов их требований.

Изначально идею о двухнедельном прекращении огня предложил премьер-министр Пакистана. «Мы также настоятельно призываем все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду в течение двух недель, чтобы позволить добиться дипломатией окончательного завершения войны», — написал Шариф.

Оставайтесь на связи с РБК в Mах.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше