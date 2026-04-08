Премьер Пакистана заявил, что прекращение огня начинается «немедленно»

За несколько часов до истечения ультиматума Ирану Дональд Трамп объявил, что Вашингтон пошел на двухнедельное перемирие. В соцсети Truth Social он пояснил, что согласился на паузу в боевых действиях по просьбе пакистанских властей и при условии полного открытия Тегераном Ормузского пролива. Американский лидер также сообщил, что получил от иранской стороны десять требований, которые могут стать базой для мирного соглашения.