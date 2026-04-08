Прощание с погибшей после атаки ученика под Пермью учительницей пройдёт 9 апреля во дворце спорта в Добрянке, сообщил глава округа Дмитрий Антонов.
«Прощание с педагогом Добрянской школы № 5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля… в Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина», — сообщил он.
Ранее девятиклассник напал с ножом на учительницу в школе Пермского края. Женщина скончалась.
В СК России сообщили, что напавшему на педагога подростку назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.