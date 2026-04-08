Игорь Краснов назвал суды РФ лучшим местом, чтобы добиться справедливости

Краснов отметил, что раньше крупные компании выбирали американские суды ради справедливости, но время изменилось.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что сегодня российские суды — самое надёжное место для бизнеса, где можно добиться справедливости. По его мнению, отечественная юрисдикция даёт бизнесу предсказуемость, честные решения и контроль над рисками даже в самых сложных экономических спорах. Его слова приводит РБК.

Раньше крупные компании почти всегда выбирали для разбирательств Лондон или Нью-Йорк. Но сейчас ситуация изменилась, и фокус сместился на Россию. Краснов подчеркнул, что в российских судах гораздо проще добиться реальной справедливости, чем за границей.

В качестве примера Игорь Краснов привёл историю новосибирского предпринимателя. Тот столкнулся с нарушениями в иностранном арбитраже, однако российские суды смогли восстановить справедливость и исправить все допущенные перекосы.

Ранее KP.RU сообщал, что февральское заседание Высшей квалификационной коллегии судей уже называют эпохальным. Тогда сразу 25 судей подали в отставку, ещё один был лишён статуса, а полномочия 36 судей прекратили — они лишились судейской неприкосновенности.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше