Иран назвал сроки возобновления судоходства в Ормузском проливе

Тегеран откроет морской путь в течение двух недель при условии координации со стороны ВС Ирана. В своих требованиях Иран обозначил, что контроль над проливом должен остаться за ним.

Источник: РБК

Безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений, следует из заявления Верховного совета национальной безопасности Ирана, его опубликовал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в Х.

«Соединенные Штаты были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов, которое включает: фундаментальное обязательство о неагрессии, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, выплату компенсации Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления в Ливане», — говорится в заявлении.

Совет безопасности подчеркнул, что Иран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять США.

Ранее прекращение огня также объявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он написал, что согласен на перемирие при условии готовности Ирана открыть морской путь.

До этого Трамп выдвинул Ирану ультиматум, в котором пригрозил «уничтожить целую цивилизацию», если Иран не согласится полностью открыть Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше