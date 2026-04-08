Иран назвал сроки возобновления судоходства в Ормузском проливе

Безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений, следует из заявления Верховного совета национальной безопасности Ирана, его опубликовал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в Х.
«Соединенные Штаты были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов, которое включает: фундаментальное обязательство о неагрессии, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, выплату компенсации Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления в Ливане», — говорится в заявлении.
Совет безопасности подчеркнул, что Иран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять США.
Ранее прекращение огня также объявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он написал, что согласен на перемирие при условии готовности Ирана открыть морской путь.
До этого Трамп выдвинул Ирану ультиматум, в котором пригрозил «уничтожить целую цивилизацию», если Иран не согласится полностью открыть Ормузский пролив.
