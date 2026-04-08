Иран назвал сроки возобновления судоходства в Ормузском проливе

«Соединенные Штаты были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов, которое включает: фундаментальное обязательство о неагрессии, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, выплату компенсации Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления в Ливане», — говорится в заявлении.