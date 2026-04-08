Дмитриев объяснил, почему конфликт в Иране обнажил слабость НАТО и ЕС

Конфликт на Ближнем Востоке сыграл роль рентгена для западного блока. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, ситуация вокруг Ирана высветила проблемы, о которых раньше предпочитали молчать.

«Иранский кризис демонстрирует огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и ЕС, а также их глубокий раскол с США», — написал Дмитриев в своём аккаунте в X.

Таким образом, по мнению российского представителя, события вокруг Ормузского пролива и переговоров Тегерана с Вашингтоном показали, что единство западного альянса — это миф. Пока США самостоятельно выстраивают дипломатические отношения с Ираном, их европейские партнёры и НАТО оказались фактически в стороне от процесса, продемонстрировав свою неспособность влиять на ситуацию.

Ранее Life.ru писал, что Тегеран не только объявил о «великой победе» над США, но и принялся расписывать механизм получения компенсаций. По задумке властей Ирана, деньги потекут из некоего загадочного инвестфонда и, что куда конкретнее, из налогов за проход судов через Ормузский пролив, которые Исламская Республика намерена делить с Оманом.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше