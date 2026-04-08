В Красноярском крае идёт подготовка к единому дню голосования

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл рабочую встречу с председателем региональной избирательной комиссии Тарасом Яскевичем, на которой они обсудили организацию единого дня голосования. Об этом пишут на сайте правительства края.
Напомним, 20 сентября состоятся выборы:
депутатов Госдумы девятого созыва; депутатов Заксобрания Красноярского края пятого созыва; 9 избирательных кампаний муниципального уровня.
— На встрече с новым составом ЦИК президент РФ сказал: мы работаем на сплочение страны, укрепляя доверие жителей к выборам внутри России как к ключевому институту власти. Ваша задача — сохранить высокий профессионализм команды организаторов выборов, обеспечить легитимность и честность, сделать процесс голосования максимально удобным и доступным для людей, — отметил Михаил Котюков.
Он поручил помочь ветеранам специальной военной операции оформить документы и пройти все необходимые процедуры для участия в выборах. При этом для всех кандидатов будут созданы равные условия, чтобы выборы прошли честно, а их результаты не вызывали сомнений.
Отметим, что проголосовать смогут более двух миллионов избирателей Красноярского края. Сейчас главы муниципалитетов уточняют перечни избирательных участков. На данный момент в регионе 2 040 избирательных участков, ещё 24 появятся в больницах, на ж/д вокзале, аэропорту и т.д. Для выборов в удалённых и труднодоступных территориях севера будет использоваться авиационный транспорт.
Михаил Котюков также сказал, что органы власти и местного самоуправления должны активно участвовать в подготовке к выборам. Им предстоит обеспечить безопасность на избирательных участках — защиту от пожаров и террористических угроз, а также стабильную работу коммунальных служб, транспорта, связи и электричества. Кроме того, нужно снабдить избирательные комиссии всем необходимым, чтобы выборы прошли организованно и без сбоев.