Трамп заявил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов

Трамп: сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большая их часть согласована.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд сообщил агентству Франс Пресс о наличии сделки с Ираном на 15 пунктов на более долгий срок, большая часть которых была согласована.

Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. В офисе Нетаньяху сообщили, что Израиль поддерживает решение Трампа. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

По данным Франс Пресс, Трамп указал на наличие прочной основы для «долгосрочного соглашения» на фоне неопределенности по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

«У нас есть сделка из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, удастся ли довести дело до конца», — сказал американский лидер агентству.

Как добавляет Франс Пресс, Трамп не стал говорить, вернется ли он к своим «первоначальным угрозам» разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана, если сделка сорвется. Трамп также подчеркнул, что вопрос о программе Ирана по обогащению урана будет затронут в любом мирном соглашении.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
