Трамп заявил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов

Как добавляет Франс Пресс, Трамп не стал говорить, вернется ли он к своим «первоначальным угрозам» разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана, если сделка сорвется. Трамп также подчеркнул, что вопрос о программе Ирана по обогащению урана будет затронут в любом мирном соглашении.