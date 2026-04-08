Трамп анонсировал большие деньги и заявил о помощи США с Ормузским проливом

«США окажут помощь со скоплением судов в Ормузском проливе. Последует много позитивных шагов. Будут заработаны большие деньги», — написал американский лидер.
О каких именно механизмах помощи идёт речь, Трамп не уточнил. Однако его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе и споров вокруг контроля над проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Сам Иран заявлял о намерении взимать пошлины с проходящих судов.
Ранее Life.ru писал, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чётко обозначила свою позицию. Еврейское государство поддержит перемирие с Ираном, но только при условии, что Тегеран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.