Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал большие деньги и заявил о помощи США с Ормузским проливом

Соединённые Штаты намерены взять ситуацию с судоходством в Ормузском проливе под свой контроль. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает содействовать проходу судов через эту стратегически важную водную артерию. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«США окажут помощь со скоплением судов в Ормузском проливе. Последует много позитивных шагов. Будут заработаны большие деньги», — написал американский лидер.

О каких именно механизмах помощи идёт речь, Трамп не уточнил. Однако его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе и споров вокруг контроля над проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Сам Иран заявлял о намерении взимать пошлины с проходящих судов.

Ранее Life.ru писал, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чётко обозначила свою позицию. Еврейское государство поддержит перемирие с Ираном, но только при условии, что Тегеран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
