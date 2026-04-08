Американский сенатор жестко раскритиковал условия перемирия с Ираном

Конгрессмен-республиканец Крис Мерфи раскритиковал условия возможного перемирия между США и Ираном, назвав их потенциально катастрофическими. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

По его оценке, ключевую угрозу может представлять возможная передача контроля над Ормузским проливом Тегерану. Политик допустил, что военные действия, инициированные Вашингтоном, могли привести к ослаблению позиций США в регионе.

Мерфи также поставил под сомнение достоверность информации о достигнутых договоренностях и указал на противоречия в заявлениях сторон. Он обвинил американского лидера Дональда Трампа в искажении данных о параметрах соглашения.

Ранее президент США сообщил о договоренности с Ираном о двухнедельном режиме прекращения огня. По его данным, Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.

После этого Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о победе над США и сообщил, что американская сторона якобы согласилась на ряд условий. Среди них — сохранение контроля над Ормузским проливом за Ираном, возможная выплата компенсаций, снятие санкций, продолжение обогащения урана и вывод американских войск с Ближнего Востока.

Переговоры между сторонами, как ожидается, начнутся 10 апреля в Исламабаде. На этот же срок, по данным иранской стороны, установлен режим прекращения огня. При этом в Тегеране подчеркнули, что переговоры не означают завершение конфликта.

