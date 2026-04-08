Трамп раскрыл роль Китая: перемирие с Ираном обеспечили посредники

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай сыграл роль в достижении договорённости о двухнедельном прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
По словам американского лидера, Пекин способствовал тому, что Иран согласился перейти к переговорам и принять условия временного перемирия. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс также указывало на участие китайских посредников в согласовании договорённостей.
США, по заявлению Трампа, согласились приостановить удары по Ирану на две недели. Предполагается, что режим прекращения огня будет взаимным.
После этого Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил готовность к переговорам с США. Встреча запланирована на 10 апреля в Исламабаде.
Иранская сторона обозначила двухнедельный срок для всего переговорного процесса. На этот период, по её данным, будет действовать режим прекращения огня.
