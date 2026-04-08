Трамп пообещал «золотой век» для Ближнего Востока на фоне перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп на фоне двухнедельного перемирия с Ираном и предстоящих переговоров пообещал наступление «золотого века» для Ближнего Востока. В своём посте в Truth Social он написал, что Иран хочет мира, «с них хватит», как и со всех остальных.

Трамп заявил, что США помогут разблокировать движение в Ормузском проливе и обеспечат позитивные изменения. По его словам, страны региона заработают большие деньги, а Иран сможет начать восстановление. Американский лидер выразил уверенность, что всё пойдёт хорошо, и пообещал, что США будут рядом, чтобы контролировать процесс.

Напомним, Трамп в ночь на 8 апреля объявил, что США откладывают на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, получив от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое американский лидер назвал жизнеспособной основой для переговоров. Однако пока глава США рассуждает о дипломатическом прогрессе, в Тегеране празднуют разгромную победу. Иран официально заявил, что одержал верх над Соединёнными Штатами.

