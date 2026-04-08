Перемирие с Ираном меняет обстановку: Трамп пообещал «золотой век»

Президент США Дональд Трамп назвал объявленное перемирие с Ираном важным событием для мировой обстановки. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По оценке американского лидера, достигнутая договорённость открывает Тегерану возможность приступить к восстановлению после конфликта. Он также допустил, что ситуация на Ближнем Востоке может перейти к этапу стабильности и экономического роста. «Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!» — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил о согласовании двухнедельного режима прекращения огня между США и Ираном. По его данным, Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое рассматривается как основа для дальнейших переговоров.

Американская сторона, как отметил президент, намерена обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Для этого, по его словам, флот США будет находиться в районе и контролировать обстановку.

После объявления перемирия Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о победе в конфликте и сообщил о принятии Соединёнными Штатами предложенного плана. В числе условий, озвученных Тегераном, — сохранение контроля над Ормузским проливом, возможные компенсации, снятие санкций, продолжение ядерной программы и вывод американских войск из региона.

По информации Associated Press, в рамках обсуждаемой схемы Иран совместно с Оманом может получить право взимать плату за судоходство через Ормузский пролив.

