Илья Зайцев проверил поликлиники Свердловского района Красноярска

Также Илья Зайцев посетил детскую стоматологическую поликлинику на Гладкова. Одна из самых частых проблем — долгое ожидание записи. Заведующая Татьяна Веревкина рассказала депутату, что к поликлинике, помимо Свердловского, прикреплены дети Кировского района. Всего — 68 тысяч человек. Рабочих мест — 15. По нормативам должно быть как минимум в два раза больше.