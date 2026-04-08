Илья Зайцев проверил поликлиники Свердловского района Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Илья Зайцев посетил учреждения здравоохранения в Свердловском районе Красноярска.
На улице Судостроительной планируют открыть диагностический блок и кабинеты профильных врачей для детей. Под эти цели детской поликлинике № 2 передали помещение, которое освободилось после переезда взрослой поликлиники. Это позволит решить проблему микрорайона — сейчас родителям приходится возить детей к узким специалистам на 60 лет Октября. Также рассматривается возможность открытия новых педиатрических участков.
Илья Зайцев отметил по итогам визита: «Очевидно, что это потребует дополнительных средств. Первая задача — в этом году выйти на проектно-сметную документацию по ремонту. Будем пытаться искать решения вместе с руководством министерства здравоохранения края. Дальше — сами работы и оснащение для профильных кабинетов детских специалистов».
Также Илья Зайцев посетил детскую стоматологическую поликлинику на Гладкова. Одна из самых частых проблем — долгое ожидание записи. Заведующая Татьяна Веревкина рассказала депутату, что к поликлинике, помимо Свердловского, прикреплены дети Кировского района. Всего — 68 тысяч человек. Рабочих мест — 15. По нормативам должно быть как минимум в два раза больше.
«Отдельно хочу сказать спасибо врачам. Коллектив здесь сильный, многие работают десятилетиями. Важно честно сказать: система сегодня во многом держится на людях, а кадровый вопрос — ключевой. Отдельно планирую обсудить подготовку специалистов с министерством здравоохранения и медицинским университетом», — рассказал депутат.
Кроме того, Илья Зайцев осмотрел и здание поликлиники, где давно не было капитального ремонта.
«Закрыть поликлинику на год-полтора невозможно — поток распределить будет некуда. Но возможность поэтапного ремонта точно нужно обсудить. Безусловно, при наличии финансовых возможностей бюджета. Будем искать решения — и по кадрам, и по маршрутизации пациентов», — подводя итоги визита, сказал депутат.