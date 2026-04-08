F-15 США уничтожен над Ираном: эксперт указал на советское оружие

Американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана, к поражению могли быть причастны системы ПВО советского или российского производства. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
По его оценке, удар мог быть нанесён зенитным ракетным комплексом «Тор-М1», который находится на вооружении Ирана. Эксперт указал, что мобильность комплекса позволяет оперативно перебрасывать его на разные участки, а дальность поражения до нескольких десятков километров делает возможным перехват авиации.
Также рассматривается вариант применения комплекса С-300, способного работать на значительно большей дистанции. По словам Литовкина, такие системы ранее поставлялись Ирану и могли оставаться в строю.
Дополнительно эксперт не исключил использование переносных зенитных комплексов «Игла» и «Верба». Несмотря на меньшую дальность, такие средства могут поражать цели на низких высотах.
Истребитель был уничтожен 3 апреля. После катапультирования оба члена экипажа вышли на связь. По данным портала Axios, пилота эвакуировали через несколько часов после падения самолёта, позднее была подтверждена эвакуация второго члена экипажа.
