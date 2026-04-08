Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

F-15 США уничтожен над Ираном: эксперт указал на советское оружие

Американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана, к поражению могли быть причастны системы ПВО советского или российского производства.

Американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана, к поражению могли быть причастны системы ПВО советского или российского производства. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его оценке, удар мог быть нанесён зенитным ракетным комплексом «Тор-М1», который находится на вооружении Ирана. Эксперт указал, что мобильность комплекса позволяет оперативно перебрасывать его на разные участки, а дальность поражения до нескольких десятков километров делает возможным перехват авиации.

Также рассматривается вариант применения комплекса С-300, способного работать на значительно большей дистанции. По словам Литовкина, такие системы ранее поставлялись Ирану и могли оставаться в строю.

Дополнительно эксперт не исключил использование переносных зенитных комплексов «Игла» и «Верба». Несмотря на меньшую дальность, такие средства могут поражать цели на низких высотах.

Истребитель был уничтожен 3 апреля. После катапультирования оба члена экипажа вышли на связь. По данным портала Axios, пилота эвакуировали через несколько часов после падения самолёта, позднее была подтверждена эвакуация второго члена экипажа.

5 апреля издание Military Watch Magazine сообщило о масштабных потерях авиации в ходе операции по спасению. По его данным, США и Израиль лишились в общей сложности 11 летательных аппаратов.

