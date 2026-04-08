Дмитрий Медведев в Новороссийске провел совещание с командованием ВМФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Новороссийск, где провел совещание по вопросам обеспечения вооружением и защиты Черноморского побережья. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Источник: Коммерсантъ

По словам господина Медведева, в обсуждении приняли участие представители командования Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, а также руководители оборонных предприятий. В повестку вошли вопросы поставок вооружения, военной и специальной техники, средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты.

В ночь на 6 апреля Новороссийск был вновь атакован беспилотниками. Как ранее сообщал глава города Андрей Кравченко, в результате инцидента повреждения получили десять многоквартирных и 15 частных домов, пострадали десять человек.

