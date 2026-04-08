Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Суданом

Одобрен проект соглашения с суданским правительством о предоставлении экспортных кредитов.
Этот проект документа станет основой для проведения дальнейших переговоров, проводить которые уполномочено министерство промышленности Беларуси.
Также представители Минпрома смогут вносить в документ изменения, но они не должны носить принципиального характера, и подписать соглашение, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного проекта.
Сотрудничество с Суданом.
Ранее Судан предложил белорусской стороне сотрудничество в электроэнергетике и газовой отрасли.
На территории Судана проводятся работы по восстановлению и развитию электросетевой инфраструктуры и газораспределительной системы. В связи с этим есть заинтересованность во взаимодействии с белорусскими партнерами по этим направлениям как в части выполнения строительных работ, так и в сфере поставок в Судан необходимого оборудования.