Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Суданом

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Белорусское правительство одобрило проект Генерального соглашения с правительством Судана, это предусмотрено постановлением Совмина № 169 от 7 апреля, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Одобрен проект соглашения с суданским правительством о предоставлении экспортных кредитов.

Этот проект документа станет основой для проведения дальнейших переговоров, проводить которые уполномочено министерство промышленности Беларуси.

Также представители Минпрома смогут вносить в документ изменения, но они не должны носить принципиального характера, и подписать соглашение, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного проекта.

Сотрудничество с Суданом.

Ранее Судан предложил белорусской стороне сотрудничество в электроэнергетике и газовой отрасли.

На территории Судана проводятся работы по восстановлению и развитию электросетевой инфраструктуры и газораспределительной системы. В связи с этим есть заинтересованность во взаимодействии с белорусскими партнерами по этим направлениям как в части выполнения строительных работ, так и в сфере поставок в Судан необходимого оборудования.