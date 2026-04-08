Новые кадровые перестановки в мэрии. Названы причины отставки главы Октябрьского района Новосибирска Дмитрия Колпакова

Причина ухода Дмитрия Колпакова
Согласно официальной информации, Дмитрий Колпаков покидает пост главы администрации Октябрьского района по собственному желанию в связи со сменой места работы. Его отставка запланирована на 13 апреля 2026 года, ровно через пять месяцев после вступления в должность, которое состоялось 13 ноября 2025 года.
Исполнять обязанности главы района до замещения вакансии будет первый заместитель главы Жанна Голикова.
Карьерный путь Дмитрия Колпакова
Дата рождения: 4 июня 1981 года.
Образование:
Сибирский университет потребительской кооперации (2011).
РАНХиГС при Президенте РФ (2021).
Опыт работы:
В разное время работал директором в коммерческих структурах: ООО «Максимум — Т», ООО «Гефест».
Корреспондент в ЗАО «Телеграфное агентство “Центральная пресса”».
С 2010 года связан с муниципальной службой, был помощником депутата горсовета.
С 2014 по 2015 год — руководитель местного исполкома Новосибирского отделения партии «Единая Россия».
С 2015 по 2020 год — президент новосибирского фонда «Общее дело».
С 2020 по 2024 год — депутат и заместитель председателя профильной комиссии Совета депутатов Новосибирска.
С 2024 года — первый заместитель главы администрации Кировского района.
13 ноября 2025 года назначен главой администрации Октябрьского района, сменив Фёдора Каравайцева.
Осенью 2025 года мэр Кудрявцев прокомментировал назначение Колпакова, выразив уверенность в его управленческом опыте. Однако проработал он в должности лишь полгода.
О новом месте работы Дмитрия Колпакова пока не сообщается.
Это уже вторая смена главы Октябрьского района за короткий срок: его предшественник Фёдор Каравайцев занимал пост около полутора лет.