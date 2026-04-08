Новые кадровые перестановки в мэрии. Названы причины отставки главы Октябрьского района Новосибирска Дмитрия Колпакова

В администрации Октябрьского района Новосибирска произошла кадровая перестановка. Глава района Дмитрий Колпаков покидает свой пост. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём аккаунте «ВКонтакте».

Источник: Reuters

Причина ухода Дмитрия Колпакова

Согласно официальной информации, Дмитрий Колпаков покидает пост главы администрации Октябрьского района по собственному желанию в связи со сменой места работы. Его отставка запланирована на 13 апреля 2026 года, ровно через пять месяцев после вступления в должность, которое состоялось 13 ноября 2025 года.

Исполнять обязанности главы района до замещения вакансии будет первый заместитель главы Жанна Голикова.

—-

Карьерный путь Дмитрия Колпакова

Дата рождения: 4 июня 1981 года.

Образование:

  • Сибирский университет потребительской кооперации (2011).

  • РАНХиГС при Президенте РФ (2021).

Опыт работы:

  • В разное время работал директором в коммерческих структурах: ООО «Максимум — Т», ООО «Гефест».

  • Корреспондент в ЗАО «Телеграфное агентство “Центральная пресса”».

  • С 2010 года связан с муниципальной службой, был помощником депутата горсовета.

  • С 2014 по 2015 год — руководитель местного исполкома Новосибирского отделения партии «Единая Россия».

  • С 2015 по 2020 год — президент новосибирского фонда «Общее дело».

  • С 2020 по 2024 год — депутат и заместитель председателя профильной комиссии Совета депутатов Новосибирска.

  • С 2024 года — первый заместитель главы администрации Кировского района.

  • 13 ноября 2025 года назначен главой администрации Октябрьского района, сменив Фёдора Каравайцева.

Осенью 2025 года мэр Кудрявцев прокомментировал назначение Колпакова, выразив уверенность в его управленческом опыте. Однако проработал он в должности лишь полгода.

О новом месте работы Дмитрия Колпакова пока не сообщается.

Это уже вторая смена главы Октябрьского района за короткий срок: его предшественник Фёдор Каравайцев занимал пост около полутора лет.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше