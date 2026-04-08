Нетаньяху уточнил границы распространения перемирия США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прекратить удары по Ирану на две недели при условии полного и безопасного открытия Ормузского пролива. По словам президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании и окончательно оформят мирное соглашение за этот срок. Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает США в этом решении при условии немедленного открытия Ормузского пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны Ближнего Востока.