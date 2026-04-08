Politico: Каллас направляется в Эр-Рияд, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

У главы европейской дипломатии запланированы встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в среду направляется в Эр-Рияд, где у нее запланированы встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом аль-Будейви, а также рядом других представителей региона. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, визит держался в секрете по соображениям безопасности. «Это опасный момент для региона, — приводит издание слова представителя ЕС. — Персидский залив оказался втянут в конфликт, который он не выбирал». Ожидается, что Каллас будет обсуждать возможные дипломатические пути выхода из ситуации, указывает Politico.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше