Politico: Каллас направляется в Эр-Рияд, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в среду направляется в Эр-Рияд, где у нее запланированы встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом аль-Будейви, а также рядом других представителей региона. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.