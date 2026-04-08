Иран поставил мир на счетчик: политолог объяснил, почему за проход через пролив теперь придется платить долго

Внезапное объявление о временном перемирии между США и Ираном, которое многие наблюдатели поначалу приняли как прорыв на пути к деэскалации, при ближайшем рассмотрении оказалось паузой с горьким привкусом. Почему Дональд Трамп, известный своей жесткой риторикой, в последний момент отвел войска от красной линии? И получит ли Тегеран за эти 10 дней не просто передышку, а реальные дивиденды?
Ситуацию для «Московского комсомольца» прокомментировал Александр Перенджиев — политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.
«Внутренний кризис страшнее ракет»: почему США пошли на попятную.
По мнению Перенджиева, решение Трампа об отступлении в последний момент продиктовано не внезапным пацифизмом, а жестким прагматизмом, граничащим с инстинктом самосохранения политической карьеры.
«Здесь надо понимать, что Трамп просто прекрасно осознает: ему надо выйти с гордо поднятой головой. Но это сложно сделать. Если продолжать боевые действия, ситуация перерастет в политический кризис в самих США, даже внутри его собственной администрации. Там уже недовольны войной, колоссальным расходом ресурсов и, что самое чувствительное, гибелью личного состава», — поясняет эксперт.
Перенджиев подчеркивает, что для американского лидера продолжение ударов — это путь к усугублению ситуации. Именно поэтому Вашингтон инициировал новый дедлайн. Однако, как полагает политолог, этот маневр может не сработать: «Я думаю, что Иран может не согласиться».
Десять дней, которые не лечат: вопрос боеприпасов.
Оптимисты уже назвали перемирие шансом для Тегерана перегруппироваться. Однако Перенджиев разрушает эти иллюзии, напоминая о военной логистике.
«За 10 дней боеприпасы не восполняются. Понимаете, для этого нужно как минимум два-три месяца. Поэтому эти дни ничего не решают в плане восполнения арсеналов. Пока я полагаю, что это больше напоминает перемирие, чем движение к миру», — заявляет эксперт.
По его словам, пауза — это не возможность для Ирана усилиться, а всего лишь тактическая передышка для США, чтобы избежать немедленного коллапса.
Ливан вместо Ирана: коварный план союзников.
Если пушки на одном фронте замолкают, это не значит, что мир воцарился на всем Ближнем Востоке. Перенджиев прогнозирует смещение эпицентра насилия.
«К сожалению, так и будет продолжаться: по Ирану — перемирия, а по Ливану — боевые действия. В этом коварство Израиля и, полагаю, США. Ливан станет основной целью», — уверен собеседник.
Это означает, что регион ждет не всеобщее затишье, а перенаправление ударов на более слабое звено.
Ормузский пролив: налог навсегда.
Одним из главных итогов противостояния эксперт называет не политические декларации, а экономическую реальность. Иран, по сути, уже добился своего в вопросе контроля над судоходством в Ормузском проливе.
«По сути, Иран заключил для себя выгодную сделку и завоевал ее сам. Теперь вряд ли он откажется от того, чтобы корабли проходили платно. Я думаю, это всерьез и надолго. Все будут платить», — говорит Перенджиев.
На вопрос, будет ли плата взиматься на постоянной основе, эксперт отвечает однозначно: «По крайней мере, на долгой основе — точно».
Прогноз на исход: мир не наступит.
Подводя итог десятидневному окну возможностей, военный эксперт не склонен питать ложных надежд.
«Какого результата ждать? Скорее всего, мы снова будем наблюдать напряжение. Может быть, это не удары, но угрозы будут точно. А может быть, и удары. Думать, что мир наступит в одночасье, пока не стоит», — резюмирует Перенджиев.
Таким образом, «перемирие» между Ираном и США выглядит скорее как антракт между актами драмы, а не как финальные титры. И главные действующие лица, судя по всему, уже готовятся к следующему действию.