Военные прокуроры усилили охрану пенитенциарных учреждений Казахстана

«Охрана учреждений комитета уголовно-исполнительной системы МВД и противодействие проникновению на их территорию запрещенных предметов находятся в числе приоритетных направлений надзорной деятельности органов военной прокуратуры. По итогам рассмотрения внесенных актов надзора и проведения предметной коллегии с участием руководства МВД и Национальной гвардии, в данной сфере реализован ряд инициатив надзорного органа», — говорится в сообщении в среду.
По данным генпрокуратуры, внешний периметр пенитенциарных учреждений полностью передан в управление Национальной гвардии, что позволило четко распределить зоны ответственности между ведомствами и повысить эффективность охраны.
«Улучшилась результативность охранных мероприятий, разработаны и внедрены новые алгоритмы досмотра граждан на пропускных пунктах. Командованием Национальной гвардии введено материальное стимулирование военнослужащих за пресечение попыток проноса на территорию учреждений запрещенных предметов. В результате принятых мер количество фактов их обнаружения на территории учреждений сократилось вдвое», — отметили в ведомстве.
Кроме того, как заявили в генпрокуратуре, идет модернизация охранного оборудования: более 90% устаревших систем заменяются новыми комплексами, разработанными Национальной гвардией и ранее успешно протестированными в двух учреждениях, что позволит сэкономить до Т4 млрд бюджетных средств.
Также решается вопрос оснащения учреждений современными системами видеонаблюдения: закуплено свыше 1,8 тыс. цифровых камер, установка которых планируется завершить до конца года.