В Белом доме назвали перемирие с Ираном победой США

Согласованный режим прекращения огня с Ираном — это победа Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.
По ее словам, с самого начала операции «Эпическая ярость» президент США Дональд Трамп закладывал срок ее проведения в 4−6 недель. Успехи американских военных создали максимальные рычаги влияния, что позволило Вашингтону инициировать сложные переговоры с Тегераном. Теперь установившийся диалог сможет открыть путь к дипломатическому урегулированию и долгосрочному миру, добавила пресс-секретарь Белого дома.
Левитт также подчеркнула, что Трампу удалось добиться открытия Ормузского пролива.
«Никогда не стоит недооценивать способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и выступать посредником в мирных переговорах», — пояснила она.
О прекращении огня американская и иранская стороны объявили в ночь на 8 апреля за несколько часов до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа.
Тегеран сообщил, что переговоры с США пройдут 10 апреля в Исламабаде — столице Пакистана. Эту же информацию подтвердил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, изначально предложивший идею о двухнедельном перемирии. Израильский «12-й канал» узнал, что в рамках переговоров с Ираном администрация президента США Дональда Трампа будет настаивать на прекращении обогащения урана и сворачивании ракетной программы.
По словам Трампа, США согласились на перемирие, поскольку Иран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.
