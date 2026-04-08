Израиль зафиксировал ракеты из Ирана на фоне договоренностей о перемирии

Ранее Трамп заявил, что готов заключить двухнедельное перемирие с Ираном, если тот откроет доступ к Ормузскому проливу. Иран заявил, что согласен на перемирие. Безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений, заявил Верховный совет национальной безопасности Ирана.