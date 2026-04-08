Израиль зафиксировал ракеты из Ирана на фоне договоренностей о перемирии

«Недавно армия обороны Израиля идентифицировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль», — говорится в сообщениях от 2:34 мск и 3:16 мск 8 апреля.
Эти сообщения появились уже после заявлений президента США Дональда Трампа и иранской стороны о перемирии.
Вечером 7 апреля (ночь на 8 апреля в Москве) начнется действие режима прекращения огня, сообщил Axios со ссылкой на властей США. «Перемирие начнется сегодня вечером (по американскому времени), но мы считаем, что потребуется время, чтобы приказы дошли до полевых подразделений Корпуса стражей исламской революции», — сказал собеседник агентства.
Ранее Трамп заявил, что готов заключить двухнедельное перемирие с Ираном, если тот откроет доступ к Ормузскому проливу. Иран заявил, что согласен на перемирие. Безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений, заявил Верховный совет национальной безопасности Ирана.
NYT со ссылкой на властей США сообщил, что Израиль также согласился прекратить огонь.
