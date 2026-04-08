Макрон созвал Совет обороны на утро 8 апреля по ситуации в Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на утро 8 апреля встречу Совета обороны и национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране, сообщил Елисейский дворец, передает BFM.

Источник: РБК

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на утро 8 апреля встречу Совета обороны и национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране, сообщил Елисейский дворец, передает BFM.

Совет обороны пройдет в среду в 8:30 (9:30 мск). В заседании будут участвовать министры и ответственные за вопросы безопасности.

Макрон назначил встречу после угроз президента Дональда Трампа вернуть Иран «в каменный век», если страна не согласится на сделку до истечения дедлайна — 3:00 мск 8 апреля.

Однако позже, в рамках этого срока, США, Израиль и Иран достигли перемирия. Выступающий в роли посредника в переговорах Пакистан заявил, что прекращение огня начнется «немедленно».

