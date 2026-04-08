Захарова объяснила блокировку резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Отказ Москвы поддержать резолюцию Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу не дал использовать Совет безопасности в возможных нечистоплотных целях. Об этом в среду, 8 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Отказ Москвы поддержать резолюцию Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу не дал использовать Совет безопасности в возможных нечистоплотных целях. Об этом в среду, 8 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Это блокировка попытки использовать Совбез в нечистоплотных, возможных нечистоплотных целях, — сказала Захарова в эфира радио Sputnik.

4 апреля в СМИ появилась информация, что Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна в Совете Безопасности ООН по Ормузскому проливу. Сообщалось, что потенциальное принятие резолюции «только усложнит ситуацию».

Уже 7 апреля Россия и Китай наложили свое вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в рамках ситуации в Ормузской проливе. При этом проект поддержали 11 стран, еще две воздержались от голосования.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше