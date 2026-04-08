Христофор Ермашов ушёл с поста замминистра транспорта Ростовской области

В ведомстве он проработал чуть больше года.

Заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов покинул свой пост. Как сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт», последним днём работы служащего стало седьмое апреля.

В министерстве Христофор Ермашов проработал чуть больше года, после того, как ушёл из администрации Таганрога. В новом статусе он отвечал упрощение методики формирования тарифа на перевозки, усиление ответственности компаний-операторов межмуниципальных маршрутов за нарушения. Также он организовал работу первых в регионе маршрутов, работающих по нетто-контрактам — речь идёт о 17 садовых направлениях.

Христофор Ермашов — коренной ростовчанин. В 1999 году он окончил Ростовскую государственную экономическую академию, получив диплом экономиста по специальности «Экономика природопользования». В 2004—2011 годах он занимал различные должности в департаменте транспорта Ростова-на-Дону, а в 2019—2021 году возглавлял его.

Ранее стало известно о закупке новых автобусов для донской столицы.