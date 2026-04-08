Конгрессмен США увидел большой риск в перемирии с Ираном

По его мнению, достигнутые договорённости могут привести к усилению позиций Тегерана в стратегически важном Ормузском проливе, что создаёт угрозу для глобальной безопасности.
Мёрфи отметил, что в результате действий администрации Белого дома Иран якобы получил влияние над этим ключевым маршрутом, чего ранее не наблюдалось. Кроме того, политик обвинил президента США Дональда Трампа в распространении недостоверной информации и поставил под сомнение прозрачность достигнутых договорённостей.
Он также подчеркнул, что стороны по-разному трактуют условия перемирия, что может привести к новым противоречиям и осложнениям в будущем.
Каждая сторона считает себя победительницей, однако Иран утверждает, что США приняли все 10 пунктов мирного плана, среди которых снятие всех санкций, вывод войск с Ближнего Востока и выплата репараций. Это гораздо больше похоже на победу, чем ситуация, в которой оказались Штаты. По словам Трампа, теперь Вашингтон будет помогать с проходом судов через Ормузский пролив.
