Конгрессмен США увидел большой риск в перемирии с Ираном

Перемирие между США и Ираном опасно для нынешней мировой ситуации. Об этом в эфире CNN заявил американский конгрессмен Крис Мёрфи.

Источник: Life.ru

По его мнению, достигнутые договорённости могут привести к усилению позиций Тегерана в стратегически важном Ормузском проливе, что создаёт угрозу для глобальной безопасности.

Мёрфи отметил, что в результате действий администрации Белого дома Иран якобы получил влияние над этим ключевым маршрутом, чего ранее не наблюдалось. Кроме того, политик обвинил президента США Дональда Трампа в распространении недостоверной информации и поставил под сомнение прозрачность достигнутых договорённостей.

Он также подчеркнул, что стороны по-разному трактуют условия перемирия, что может привести к новым противоречиям и осложнениям в будущем.

Каждая сторона считает себя победительницей, однако Иран утверждает, что США приняли все 10 пунктов мирного плана, среди которых снятие всех санкций, вывод войск с Ближнего Востока и выплата репараций. Это гораздо больше похоже на победу, чем ситуация, в которой оказались Штаты. По словам Трампа, теперь Вашингтон будет помогать с проходом судов через Ормузский пролив.

