Захарова объявила о сокрушительном поражении США после перемирия с Ираном

Американская стратегия агрессивного давления в конфликте вокруг Ирана оказалась несостоятельной. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном.

Источник: Life.ru

«Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное поагрессивнее, и “перемога” — вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение», — констатировала дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, ставка на жёсткую риторику и демонстративную наступательность не привела к ожидаемым результатам. Захарова подчеркнула, что подобный подход, основанный на одностороннем давлении и силовых действиях, в очередной раз показал свою неэффективность.

Она также отметила, что развитие ситуации вновь показало, как узка и ограниченна оказалась политика, суть которой строится на агрессивной линии поведения.

Ранее Иран объявил себя победителем в конфликте с США, направив американской стороне мирный план из 10 пунктов. В рамках этого соглашения Тегеран требует от Вашингтона отменить все санкции, оставить за иранской стороной контроль за Ормузским проливом и выплатить компенсацию.

