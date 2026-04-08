IATA предупредила о сохранении высокой цены авиатоплива на месяцы

По информации Politico, на фоне последствий закрытия Ираном Ормузского пролива европейские аэропорты сталкиваются с риском дефицита топлива. Наиболее уязвимыми стали аэропорты Великобритании, включая Хитроу, где уже отменяют рейсы из-за проблем с топливом. Следующей страной с риском дефицита может стать Франция, отмечают аналитики Kpler. По их данным, там уже наблюдается значительный разрыв между спросом и предложением, хотя страна имеет больше возможностей для альтернативных поставок. Аналогичные проблемы возникают в Португалии.