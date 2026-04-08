IATA предупредила о сохранении высокой цены авиатоплива на месяцы

После открытия Ормузского пролива потребуется несколько месяцев, чтобы мировые поставки авиационного топлива вернулись в норму, заявил Уилли Уолш, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей интересы более 360 авиакомпаний, пишет The New York Times (NYT).
По его словам, из-за проблем с нефтеперерабатывающими заводами он ожидает падения цен на сырую нефть, но при этом сохранения высоких цен на авиационное топливо.
Иран после начала операции США 28 февраля фактически закрыл Ормузский пролив, через который в обычное время ежедневно проходило около 15 млн барр. сырой нефти и 5 млн барр. нефтепродуктов. Это привело к резкому скачку цен как на сырую нефть, так и на продукты переработки.
Также Иран начал взимать пошлины в размере $2 млн за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» только для одобренных перевозчиков. По меньшей мере 40 судов прошло через пролив за последний месяц.
На этом фоне в начале апреля цены на авиационное и дизельное топливо в Северо-Западной Европе превысили $1,9 тыс. и $1,6 тыс. за тонну соответственно, обновив исторические максимумы.
По информации Politico, на фоне последствий закрытия Ираном Ормузского пролива европейские аэропорты сталкиваются с риском дефицита топлива. Наиболее уязвимыми стали аэропорты Великобритании, включая Хитроу, где уже отменяют рейсы из-за проблем с топливом. Следующей страной с риском дефицита может стать Франция, отмечают аналитики Kpler. По их данным, там уже наблюдается значительный разрыв между спросом и предложением, хотя страна имеет больше возможностей для альтернативных поставок. Аналогичные проблемы возникают в Португалии.
Ранее Bloomberg писал, что закрытие воздушного пространства Ирака и Ирана, а также атаки на аэропорты в регионе привели к отмене более 46 тыс. рейсов туда только за первые две недели конфликта. При этом рост цен на авиатопливо из-за сбоев в цепочках поставок вынуждает авиакомпании повышать цены на билеты.
Кроме того, отмечает агентство, война в Иране изменила динамику развития авиационной отрасли — западные авиакомпании заполняют нишу, образовавшуюся из-за сокращения мощностей ближневосточных перевозчиков в связи с конфликтом.
