ВС РФ внедряют дешёвую ПВО: РЛС и дроны закрывают небо от налётов

В российских войсках начали применять новую систему противодействия беспилотникам самолётного типа, основанную на связке мобильных радиолокационных станций и дронов-перехватчиков «Молния-ПВО».

В российских войсках начали применять новую систему противодействия беспилотникам самолётного типа, основанную на связке мобильных радиолокационных станций и дронов-перехватчиков «Молния-ПВО». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Созданы специализированные подразделения, которые оперативно перекрывают возможные маршруты воздушных атак. В их состав входят две группы: расчёты РЛС, отвечающие за обнаружение и сопровождение целей, и операторы беспилотников, управляющие дронами-перехватчиками.

Система предусматривает несколько режимов работы, включая патрулирование и применение дронов в качестве ударных средств. Это позволяет реагировать на угрозы в реальном времени и контролировать воздушную обстановку.

По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, мобильные радиолокационные станции расширяют зону контроля и повышают эффективность обнаружения целей. Возможность быстрой смены позиции даёт подразделениям дополнительную гибкость при отражении атак.

Отдельным преимуществом названа стоимость перехвата. Дроны «Молния-ПВО» обходятся значительно дешевле традиционных зенитных ракет, что снижает затраты при борьбе с беспилотниками.

