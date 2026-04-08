ВС РФ внедряют дешёвую ПВО: РЛС и дроны закрывают небо от налётов

В российских войсках начали применять новую систему противодействия беспилотникам самолётного типа, основанную на связке мобильных радиолокационных станций и дронов-перехватчиков «Молния-ПВО». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.