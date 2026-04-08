ВС РФ внедряют дешёвую ПВО: РЛС и дроны закрывают небо от налётов

В российских войсках начали применять новую систему противодействия беспилотникам самолётного типа, основанную на связке мобильных радиолокационных станций и дронов-перехватчиков «Молния-ПВО». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Созданы специализированные подразделения, которые оперативно перекрывают возможные маршруты воздушных атак. В их состав входят две группы: расчёты РЛС, отвечающие за обнаружение и сопровождение целей, и операторы беспилотников, управляющие дронами-перехватчиками.
Система предусматривает несколько режимов работы, включая патрулирование и применение дронов в качестве ударных средств. Это позволяет реагировать на угрозы в реальном времени и контролировать воздушную обстановку.
По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, мобильные радиолокационные станции расширяют зону контроля и повышают эффективность обнаружения целей. Возможность быстрой смены позиции даёт подразделениям дополнительную гибкость при отражении атак.
Отдельным преимуществом названа стоимость перехвата. Дроны «Молния-ПВО» обходятся значительно дешевле традиционных зенитных ракет, что снижает затраты при борьбе с беспилотниками.
Читайте также: F-15 США уничтожен над Ираном: эксперт указал на советское оружие.