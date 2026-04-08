Красноярский край — драйвер космической отрасли России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее состоялась пленарная сессия «Обсуждение практических результатов применения космических технологий для решения задач социально-экономического развития».
Заседание стало частью юбилейных мероприятий Недели космоса, объявленной Президентом РФ.
Пленарное заседание возглавил губернатор края Михаил Котюков, также в обсуждении тематики приняли участие — руководители Роскосмоса, АО «Решетнев», НПП «Радиосвязь», ФГУП «Космическая связь», вузов края, студенты, школьники, российский космонавт-испытатель Кирилл Песков.
В ходе двухчасовой дискуссии участники обсудили имеющиеся возможности краевых предприятий, науки, образования в этой отрасли, наметили пути достижения целей, обозначенных в национальном проекте «Космос» до 2036 года.
Открывая сессию, Михаил Котюков подчеркнул, что Красноярский край занимает лидирующие позиции в космической отрасли. Благодаря мощному промышленному и научному потенциалу регион многие годы вносит значительный вклад в развитие космической деятельности России. «Сегодня у Красноярского края есть все элементы космической деятельности. ⅔ спутников, находящиеся на орбите, произведены у нас — в цехах предприятия АО “Решетнев”, аналогов которому в России не существует.
Но задачи, которые поставлены в нацпроекте, существенно сложнее и амбициознее. Нужно не просто нарастить орбитальную группировку, нужно решить ряд фундаментальных базовых задач: как космические технологии должны стать более доступным с экономической точки зрения. Нам нужны универсальные платформы, нам нужны новые технологии", — сказал глава региона.
Одной из важнейших задач, по мнению участников сессии, стоит решение кадровых вопросов. По предварительным подсчетам, в ближайшее время отрасли потребуется порядка 40 тыс высококвалифицированных специалистов.
Губернатор подчеркнул, что приоритетным является развитие взаимодействия между промышленностью, наукой и образованием. Уже сегодня в крае создаются профильные классы, подшефные школы. Как отметил заместитель гендиректора ГК «Роскосмос» Иван Данилов, по всей стране будут созданы 500 космических классов, в том числе в нашем регионе.
«Сегодня особенно важно укреплять связь между нашими предприятиями, вузами и научными центрами. Такая кооперация позволяет не только сохранить лидерские позиции края в космической сфере, но и создавать прорывные технологии для всей страны», — сказал Михаил Котюков.
Присутствующие руководители предприятий отметили, что уже приняли вызовы, поставленные нацпроектом по увеличению объемов производственных программ. Многие добиваются значимых результатов, существенно наращивая экономические показатели своей деятельности.