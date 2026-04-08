CNN сообщил, что Израиль «неохотно» пошел на прекращение огня

Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели, сообщил The New York Times (NYT) представитель Белого дома. CNN со ссылкой на источники сообщил, что Израиль пошел на прекращение огня неохотно.
CNN со ссылкой на источник сообщил ранее, что израильские власти выразили обеспокоенность соглашением о перемирии между США и Ираном, однако готовы его соблюдать, следуя позиции американского президента Дональд Трамп. При этом, по данным источников, Израиль соглашается на паузу неохотно, поскольку у него остаются незавершенные военные задачи и цели в отношении Ирана.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее избегал прямого ответа о прекращении атак, но подчеркивал, что считает ключевыми и уважает решения Трампа.
Посредником в переговорах между Ираном и США выступает Пакистан. Премьер-министр Шехбаз Шариф предложил Трампу заключить с Тегераном перемирие на две недели, и американский президент вечером 7 апреля согласился. Иран также сообщил, что готов на такой шаг.
Премьер Пакистана заявил, что прекращение огня начинается «немедленно».
