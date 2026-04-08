МИД РФ объяснил причины вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Россия отказалась поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу, заявив о попытке использовать площадку в недобросовестных целях. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, решение стало ответом на содержание документа, который, по оценке российской стороны, мог создать риски для международного права. Ранее РИА Новости сообщало, что Россия и Китай наложили вето на предложенный проект.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не могла поддержать текст, способный сформировать опасный прецедент. Он отметил, что документ требовал существенной доработки.

В МИД уточнили, что российская сторона участвовала в обсуждении проекта, подготовленного Бахрейном, и предлагала изменения, направленные на устранение спорных формулировок. Москва также заявляла о готовности к компромиссам при условии, что итоговый текст будет соответствовать международным нормам.

После голосования в Совете Безопасности Россия объявила о намерении представить альтернативный вариант резолюции, который, по её позиции, должен учитывать ключевые положения и не создавать правовых рисков.

Читайте также: Вето без извинений: Россия и Китай заблокировали резолюцию по Ормузу.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше