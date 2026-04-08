Медведев: в конфликте США и Ирана победил здравый смысл

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Здравый смысл победил в конфликте Соединенных Штатов и Ирана, веру в который едва не подорвали заявления Американского лидера Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день», — отметил политик.