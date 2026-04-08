Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: в конфликте США и Ирана победил здравый смысл

По словам зампреда Совбеза, ожидаемо обе его стороны заявили о победе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Здравый смысл победил в конфликте Соединенных Штатов и Ирана, веру в который едва не подорвали заявления Американского лидера Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день», — отметил политик.

