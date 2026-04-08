Глава Красноярска посетил инициативную площадку на улице Матросова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Сергей Верещагин посетил пространство на улице Матросова, где по инициативе жителей реализуются общественные проекты.

Источник: НИА Красноярск

Во время визита он ознакомился с работой экоцентра «Круговорот», который уже 6 лет принимает на переработку более 40 видов вторсырья, включая стекло, батарейки, одежду и пластиковую упаковку. В прошлом году центр собрал почти 81 тысячу килограммов материалов.

«Ребята планируют проводить лекции и мастер-классы по экологическому просвещению, а также открыть пункт на левом берегу. Подумаем, как с этим помочь», — написал Верещагин в своих соцсетях.

Также мэр пообщался с волонтерами центра «Золотые руки ангела». Они изготавливают для участников СВО бинты, аптечки, окопные свечи, носилки и другое снаряжение. Среди разработок — облегченные носилки весом около 350 граммов, выдерживающие нагрузку до 200 кг.

«Центру не хватает рабочих рук. Будем искать возможность поддерживать такую важную деятельность», — добавил мэр.