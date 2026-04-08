За ночь силы ПВО уничтожили 73 дрона в регионах России

Подразделения ПВО в течение ночи на среду, 8 апреля, уничтожили в регионах России 73 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Подразделения ПВО в течение ночи на среду, 8 апреля, уничтожили в регионах России 73 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточняют, что системы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

8 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов-камикадзе ВСУ на село Демьянки. В результате ударов был ранен сотрудник «Брянскэнерго», повреждены две спецмашины. Днем ранее, 7 апреля, при атаке БПЛА на село Косицы Севского района пострадал мирный житель и три гражданских автомобиля.

